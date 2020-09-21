由於新冠疫情重創美國經濟，美國聯準會（Fed）上周宣布，利率繼續維持接近零利率政策，在0%至0.25% 區間不變，直到2023年年底前不會升息，但未提出新一輪的財政刺激方案。對此，分析師指出，除非美國經濟出現新震盪或財政政策失誤，否則市場一般預料Fed救市的力道已到頂點。

Market Watch報導，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯邦基金利率將繼續維持接近零利率政策，在0%至0.25% 區間不變，直到2023年年底前不會升息，卻未提出新一輪的財政刺激方案，導致投資人信心不足，美國股市因而下跌。

G-Plus Economics首席經濟學家Lena Komilevagcd指出，除非美國經濟出現新震盪或財政政策失誤，否則市場已經看到Fed刺激力道見頂。Komileva說，Fed 新通膨架構並沒有帶來新的政策機制或新的行動，而是形成了一個較平緩的政策週期，仍能提供更大通膨刺激，以對抗經濟向新常態的調整。

Lena Komileva 強調，這強化了他們的觀點，除非給美國經濟帶來新的外來衝擊，或者因為財政政策失誤，未能在11月大選後為經濟復甦帶來新的支撐，否則市場已看到Fed刺激力道的頂點。

因此，Fed主席鮑爾在周三曾要求國會趕快採取行動，因為現在市場均等著國會的新一輪財政刺激方案。對此，AxiCorp市場分析師Milan Cutkovic表示，國會的刺激方案將成為市場關注焦點，兩大黨若不儘速達成協議，將會影響投資人的意願。

(中時新聞網)