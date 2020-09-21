嘉義市政府21日舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」，會中發放的宣導折頁走動漫風格，意外引發討論。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今21日舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」，會中發放的宣導折頁走動漫風格，意外引發討論。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今21日舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今21日舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」，會中發放的宣導折頁走動漫風格，意外引發討論，一手繪製敘事漫畫的林茂祥透露，漫畫中的主角其實發想自4個紙雕熊頭，而以漫畫呈現是想讓民眾以淺顯易懂的方式了解生硬的法律知識。

為提升公共工程品質，強化私部門對「誠信」的重視，進而共築廉潔公平的競爭環境，市府舉辦「2020年優質工程、誠信桃城論壇」，由嘉義市長黃敏惠主持，特別邀請法務部廉政署署長鄭銘謙、嘉義地方檢察署檢察長繆卓然、法務部調查局嘉義市調查站主任陳仁龍、臺灣區綜合營造業同業公會代表徐一平等貴賓參與。

會中發放的漫畫折頁意外引發討論，創造出「廉神熊」漫畫折頁的市府政風處職代林茂祥說，他本身念視覺藝術，為讓宣導法令更容易被人接受，他花了兩周時間畫出兩套版本的漫畫，且為設定主角，他還先買了4個紙雕熊面具，再為4隻熊設定不同個性、角色，才慢慢發想出劇情，並為主角取名「廉神熊」。

林茂祥說，他接下來還會繼續畫下去，同時政風處也自製微電影，打算推出變宣導片，用輕鬆有趣方式讓更多人認識法令。

(中時 )