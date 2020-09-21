2022台北市長選舉各政黨如何布局，引發各界關注，最新民調指出，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，另有4%尚未決定。對此，資深媒體人韋安認為，陳時中民調下滑這麼快，台北市議員羅智強有很大功勞，並分析羅智強的民調指出，他是2022選戰最大的黑馬。

韋安今(21日)在臉書上表示，羅智強就是「黑馬」！上禮拜發文，説羅智強是「黑馬」，「一個攻，一個守，會與蔣萬安良性競爭」，不少人以為「瘋了」。

韋安指出，最新民調出來了，蔣萬安50%，陳時中37%，陳掉的這麼快，一半以上是羅智強的功勞。而且，民進黨推派吳思瑤或林智堅，支持度落後羅智強、黃珊珊；林右昌支持度與黃珊珊相當，但仍落後羅智強。

最後，韋安也說，羅智強就是2022最大的「黑馬」，「黑」在哪裡？還不知道。

網友們也留言回應，「怎麼不建議羅去選桃園呢」、「蔣萬安不犯錯，就是他了，韓粉票也有，羅的老闆馬總統，韓粉票還不一定吸的到」、「強哥最帶種」。

根據《TVBS》最新民調顯示，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。若民進黨推派吳思瑤、林右昌或林智堅，蔣萬安支持度仍領先，但如果國民黨派出羅智強，支持度則落後陳時中，分別為30%、46%。

(中時新聞網)