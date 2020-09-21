新型蚵棚採用聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）硬式管材。（李宜杰攝）

新型蚵棚沒有竹子，也不需要保麗龍製的傳統浮具，可大幅減少海廢。（李宜杰攝）

全台浮筏式蚵棚約有2萬個，每年須銷毀約50萬枝竹子，處理費用逾3000萬元，再加上竹製蚵棚耐用度不高，幾乎每年都得更換，且容易淪為海廢，因此長期為蚵農、地方政府、環保團體間的頭痛問題。台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安多年來開發塑膠蚵棚，不僅可承受大浪、輕颱，更可延壽至20年，有望成為多年問題解方。

陳俊安今年參加農委會「海屋環保蚵棚示範計畫」，開發出採用聚氯乙烯（PVC）、高密度聚乙烯（HDPE）硬式管材的蚵棚，並於21日在安平港舉辦成果展，由蚵農親自示範。陳俊安說，新型蚵棚沒有竹子，也不需要保麗龍製的傳統浮具，可大幅減少海廢。

陳俊安還說，新型塑膠蚵棚接受國立成功大學近海水文中心實驗測試，不僅結構強度可承受11公尺高的大浪，還能抗輕颱，減少蚵農損失，載重也比傳統蚵棚增加20％，使用期甚至可達20年，呼籲政府挹注經費助蚵農更新蚵棚，讓蚵棚不再是蚵農、地方政府、環保團體間三方的難解問題。

長期關注海廢議題的台南社大講師晁瑞光則指出，台南每年有大量的廢棄蚵棚在海上漂流，包括黃金海岸、台江國家公園、鹿耳門溪、七股潟湖等都可見，因此除了要改善蚵棚材質，還要加入科技追蹤、並修訂罰則，才能釜底抽薪。台南市議員黃麗招也贊同，市府每年編列大量預算清理海廢，改善蚵棚材質後，可有效撙節市府支出。

農委會漁業署養殖漁業組長陳建佑坦言，雖然新型蚵棚立意良善，但造價不斐，中央恐無力負擔補助，目前仍須評估塑膠材質是否容易裂化、晃動是否過大，待更多實驗證實，才能評估可用性。台南市政府農業局漁業科長吳國霖則稱，台南未來可朝「示範區」規畫，但由於價格與原先竹製蚵棚相差近10倍，仍須評估考量。

今日成果展包括立委郭國文、市議員黃麗招、陳秋宏、蔡筱薇、林美燕、李啟維、盧崑福等人皆出席關心。

(中時 )