這起事件很快在20分左右，就完成事故排除，僅造成車流回堵5公里左右，很幸運的沒有發生其他事故。(翻攝／吳建輝彰化傳真)

今天下午5點左右，彰化縣秀水鄉靠近港莊巷附近，雜草燃燒引發大火，由於燃燒的位置靠近國道一號北上202.03k處，不斷串出的濃煙蔓延到國道上方，嚴重影響國道上方用路人，國道

彰化縣消防局第三大隊隊長施順仁表示，今天下午5點41分接獲通報，國道1號202.03公里處旁邊坡草地，有大量草皮燃燒，造成濃煙，隨即派遣溪湖、秀水、埔心等分隊前往救援，很快在20分鐘左右，就將火勢撲滅。

施順仁說，現場除了草皮之外，還有一些廢棄物，因此產生大量濃煙，不斷竄出影響蔓延到國道高速公路，造成到國道用路人視線不佳，而詳細的起火原因，還有到後續調查釐清。

國道三隊交通組長張弘杰說，因為正值上下班交通顛峰時間，因此在前方字幕機上提醒用路人，減速慢行，並多加注意車前狀況，這此事件很快在20分左右，就完成事故排除，僅造成車流回堵5公里左右，很幸運的沒有發生其他事故。

(中時 )