小鬼靈堂擺滿花束。(圖／吳松翰攝)

黃鴻升（小鬼）16日猝逝，靈堂從19日一連3天開放到21日供親友、粉絲悼念，最後一日許多好友也陸續來送小鬼最後一程。傍晚18點時分，黃鴻升父親向現場媒體鞠躬後，神情疲憊由工作人員護送上車。

經紀人Dino在最後一刻出面，3度90度鞠躬替小鬼致謝。他表示，追思音樂會目前暫定於10月6日在華山Legacy舉行，詳情本週三所屬唱片公司滾石會另行公布細節。此外，告別式的安排，經紀人表示希望留給他的家人和至親走完這段路。

他含著淚向這3天守護小鬼的粉絲及家人朋友致謝，「鴻升他一定會希望大家接下來的生活，在這件事情以後，都能開開心心地，更認真跟珍惜與周圍朋友、家人相處」。他補充，近期網路上許多有關民俗信仰的消息傳出，「相信這對其親朋、好友都不會有太大的幫助，也希望各位媒體可以體諒」。

范乙霏、張琪惠到小鬼靈堂。(圖／吳松翰攝）

小鬼靈堂開放最後一天，粉絲都到場致意。(圖／吳松翰攝)

靈堂開放最後一日從上午10點開放至晚上6點多，粉絲隊伍排到500公尺外，從民權東路延伸到建國高架橋，大家都把握時間與小鬼道別。

(中時 )