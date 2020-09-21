中鋼今年調薪美夢成真，自9月起辦理109年度調薪作業，平均調幅3％，並援例追溯自109年4月1日生效。

中鋼表示，該公司近期營運受中美貿易戰延續致各國紛設關稅壁壘影響，以及全球新冠肺炎疫情擴散，世界各地陸續封城鎖國衝擊，自去（108）年11月至今（109）年7月已連續9個月虧損，日本製鐵亦罕見地連續兩年虧損，WSA（世界鋼鐵協會）競爭力排名第一的南韓浦項鋼鐵也難倖免，其鋼鐵本業於109年第二季亦呈現虧損。

其次，幸賴全體同仁團結彼此、積極因應，穩健地做好防疫並堅守自身崗位，並努力以赴於降低成本增加利潤活動，109年累計至8月已節省各項成本達33.15億元。此外，該公司與亞洲各大鋼廠之109年Q2營運績效EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）比較，本公司尚優於浦項、日本製鐵、JFE等各大鋼廠。

另近期適逢世界各國鋼價有拉抬之勢，該公司自8月起營運改善有望轉虧為盈，在危機憂患、疫情未歇的外部環境下，感謝同仁兢兢業業，共創績效。為照顧同仁及激勵士氣，因此於今（109）年9月辦理109年度調薪作業，並援例追溯自109年4月1日生效。

(工商 )