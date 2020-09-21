伴隨亞洲石化廠密集歲休，加上需求增溫拉抬，遠東區AN、MMA報價持穩墊高，最新報價齊步攀揚13～20美元，AN創半年來新高，每噸價格1,100美元，波段漲幅逾1成；MMA也站上1,400美元整數關卡。台塑（1301）、中石化（1314）營運增溫推進。

韓國Taekwang Industrial旗下蔚山29萬噸/年AN廠因電力問題，以低於80％的速度運行；土耳其的Petkim因其受損反應堆的維修時間比預期的要長，預計將其裝置的重新啟動推遲到10月底，市場供給趨緊。

台塑旗下正丁醇年產25萬噸，AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸；中石化AN年產22.4萬噸，營收占比約3成。

受惠正丁醇及AN、MMA、AE等化學品行情增溫，第四季營運蓄勢推進；其中，大陸下游酯類開工率持續提高，正丁醇需求增加，加上原料丙烯行情支撐，預估後市行情持穩小漲。

此外，第四季AE有5家同業歲修，合計年產44萬噸（江蘇裕廊20.5萬噸、萬洲石化8萬噸、山東恒正6萬噸、吉林石化3.5萬噸、濱海化工6萬噸），佔亞洲產能7.8％，市場供給減少。另，10～11月為塗料、膠帶行業傳統需求旺季，且中國大陸洪災後復建的公共工程塗料、減水劑需求將逐步增加，後市行情看漲。

台塑認為，雖然中國大陸同業浙江石化AN新廠（26萬噸/年）產能利用率將提升至90％，惟海力（13萬噸/年）未如預期重啟，加上原料丙烯成本壓力未見紓緩，其他同業採取減產保價策略，AN行情仍有上漲的空間。

(工商 )