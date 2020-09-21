熱愛吃雞的肉控們有福了！全台唯一獲米其林餐盤推薦的燒鳥專門店「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」，近期將食材大升級，採用以高山放養、油脂豐富純淨的「岩生馥桂雞」，推出台灣限定的雞懷石套餐，以經典、珍稀部位混搭蔬菜共9串燒烤料理，再加入沙拉、前菜、甜點等規劃出共15道完整的套餐，僅有晚餐時段吃得到！

經典招牌以半熟享用的「山葵里肌」展現對雞肉品質的自信，外觀烤熟的白肉搭配內層帶有生度的透明粉紅色澤，料理長藉由手感重量與外觀判斷熟度，與芥末享用可微微刺激味蕾，感受扎實與軟嫩皆有鮮甜滋味的細緻口感。

經典招牌以半熟享用的「山葵里肌」（右上）展現對雞肉品質的自信。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

另一挑戰熱度的「手羽先」以獨特分解手法取雞翅中段，透過備長碳獨具高溫特質，反覆烤到外酥內嫩，趁著熱度手撥去骨，大口品嚐緊實口感與帶膠質黏度的多汁。同樣分切法獨特的「雞腿肉」，則是片成薄片再以S型串起，並藉由摺痕扒住醬汁，醬燒風味顯著，口感鮮嫩多汁。另還有搭配日本大蔥的「雞腿蔥串」、汲取全雞精華的「雞肉丸」、油脂豐富的「帶皮雞胸」共6大經典部位輪番使用。

挑戰熱度的「手羽先」以獨特分解手法取雞翅中段，透過備長碳獨具高溫特質，反覆烤到外酥內嫩，趁著熱度手撥去骨，大口品嚐緊實口感與帶膠質黏度的多汁。（圖／楊婕安攝）

台灣人喜愛的腿部珍稀部位可再細分為雞蠔肉、腿內肉、膝蓋肉等，其中同時具有雞腿肉、雞皮與軟骨、筋的膝蓋肉，以S型的串法平均受熱碳烤，帶皮的部分具有炭香，最下層的肉質則帶有軟骨，是串鮮嫩兼具Q彈肉質的部位，一次就可吃得到4種獨特口感。

膝蓋肉以S型的串法平均受熱碳烤，帶皮的部分具有炭香，最下層的肉質則帶有軟骨，是串鮮嫩兼具Q彈肉質的部位，一次就可吃得到4種獨特口感。（圖／楊婕安攝）

料理長更表示，沙拉醬為日本鳥喜真空空運來台，帶有清爽的酸度能開胃，而在燒鳥之間端出的小缽，有柴魚出汁茄子、胡麻龍鬚菜、筑前煮等一品料理不定期穿插使用。此外，套餐以雞骨架與蔥白溫火熬煮的雞高湯做為結尾，口感溫潤清新，能為完整套餐畫下舒心句點。

3連霸米其林一星燒鳥專門推台灣限定「全雞懷石串燒」（圖／品牌提供）

(中時新聞網)