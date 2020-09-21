1樓郵局服務窗口增加，未來人力也將視業務陸續進駐。（張妍溱攝）

台中市北屯區敦化路郵局21日舉行啟用典禮。（張妍溱攝）

中華郵政資產活化再添1例！台中市敦化路郵局21日舉行啟用典禮，1樓是郵局，2、3樓則是出租套房；敦化路郵局因舊址為租賃，廳舍狹窄，新址於6年前購地、4年前動工，投入7100萬元興建地上3層、地下1樓、共540坪建物，未來公告徵租7間10坪「套房」，1間8千元起跳。

台中郵局局長丘京華指出，敦化路郵局前身是中清路郵局，該郵局成立於1982年，迄今已逾38年，隨著水湳經貿園區開發，周遭商業及人口日趨繁榮稠密，加上舊址是租賃，早已不敷使用，因此覓地自建，2016年8月開工，連結周邊社區及商圈，民眾到郵局洽公更方便。

台中郵局副局長陳湘慈說，台中郵局全市有118間支局，除拓展業務、增加便民措施，目前資產活化包括，出租給長照機構、診所、記帳士事務所、瑜珈教室、保險公司等，敦化路郵局首推套房出租，公告徵租，適用採購法招標方式進行，價高得標，盼開拓郵局另類商機。

出席開幕典禮的北屯區國民黨市議員沈佑蓮、民進黨市議員曾朝榮均爭取，北屯區廍子里目前人口數多但沒郵局，建議設置1座郵局，台中郵局表示，廍子郵局新址在軍福16路上，已購地完成，預計2021年先施行規劃設計，預計5年後將興建落成。

(中時 )