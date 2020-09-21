首晚體驗台北米其林指南推薦「慕軒飯店」，飽覽欒樹林蔭大道秋日風情。（慕軒飯店提供）

頗受親子客好評的「和逸飯店‧台南西門館」戶外奇趣操場可享親子時光。（和逸飯店‧台南西門館提供）

「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」和逸客房（11坪）2大床。（黃采薇攝）

國泰飯店觀光事業推出跨品牌「慕軒‧和逸 雙城暢遊」住房專案，即日起至9月底，雙人入住「慕軒飯店」體驗米其林指南推薦的旅宿，若想選擇平日（周日至周四）遊玩，入住新開幕的「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」只要6999元，或是平日（周日至周五）體驗「和逸飯店‧台南西門館」僅5999元，翌日均可享用豐盛自助式早餐。第2晚和逸飯店以住宿券方式提供，11月底前皆可自由使用，2晚無須連續住房，3天2夜行程安排更愜意。

此外，為回饋AMAZZING CLUB會員，即日起入住慕軒或全台任1和逸飯店，即可參加「刮出你的小確幸」周年慶活動，有機會獲得大人小孩最愛的任天堂SWITCH Lite（價值6980元）、新光影城電影票、COZZI Blu紀念環保袋、房型升等券等多項好禮（刮刮卡數量有限兌完為止）。

連3年名列台北米其林指南推薦的「慕軒飯店」，位於台北市敦南林蔭大道上，每逢秋季，台灣欒樹漸漸轉為一片黃橙色樹海，房客最享受早餐時邊品嚐，邊可透過大片落地窗欣賞秋日限定的晨光景緻。另外，入住「和逸飯店‧台南西門館」位置頗佳，無論府城古蹟景點、巷弄尋覓美食小吃都極為便利，並擁500坪戶外奇趣操場及室內遊憩區，為親子遊客享受假期首選。

「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」為全台首間以海洋主題的星級飯店，飯店設有通道直通X Park，設計靈感取材自法國科幻小說《海底兩萬里》，一進大廳全館以藍、灰、黑為色調，四周裝飾為貝殼燈、水母、魚群，海洋風客房的牆壁掛著鯨鯊、藍鯨的畫作，還有企鵝機器人COZZI醬提供送物、引領等客房服務，猶如身處海洋世界。

(中時 )