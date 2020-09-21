台中市某高中傳出校內實習教師猥褻學生的事件，一位陳姓老師發現學生在女廁內發生性行為，未出言勸止外還跑到隔壁從上往下將小情侶嘿休的畫面全部錄下，事後支開男學生，出手強摸女學生的胸部和下體。陳男依竊錄罪、強制猥褻罪遭法院合判1年1月有期徒刑，全案可上訴。

據判決書指出，陳男2019年8月於台中某高中任職實習教師，先前偶然得知學生會在校園某處發生性行為，而在同年12月時，陳男偕同另外一位江姓實習男教師跑到女廁查看，發現果真有對小情侶在裡面偷嚐禁果，還傳出嗯嗯啊啊的害羞聲響。

未料，陳男發現後未立刻制止，竟跑到隔壁間廁所，由上往下將小情侶嘿休的過程全部錄下，被男學生發現後陳男聲稱影片是證據不能刪除，更用教師的身分將男學生支開，並隨即對女學生伸出狼爪。

陳男先是強行撫摸女學生的胸部、臀部，儘管她一直出手抵抗但卻因男女力氣有別，抵抗失敗。過程中陳男逼問女學生「想如何處理此事」，還威脅要散播影片，之後將她拉進同間廁所內，先事隔著衣服撫摸她的胸部及下體，食髓知味後，便伸手解開內衣釦子，直接搓揉女學生的乳房與乳頭等私密部位，猥褻得逞。

事後女學生主動向家長告知，家長憤而報警事件才曝光。對此，陳男坦承犯案，他也因此事痛失擔任教職人員的機會，好比自毀前程，他也拿出誠意請求學生的原諒，並盼望法官能給他改過自新的機會。

台中地院經審理後認為，陳男身為實習教師，卻未依正常程序通報校方處理，陳男竊錄、加上猥褻女學生等行為屬實。法官依竊錄罪、強制猥褻罪，分別判處其有期徒刑5月、8月，前罪得易科罰金，後罪予以緩刑4年，期間交付保護管束，且期間須定期至檢察官指定的醫療機構接受精神治療，直到無治療必要為止。全案可上訴。

(中時新聞網)