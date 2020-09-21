全球科技股在過去一週仍有起伏，但在美國聯準會（Fed）主張將把目前的超低利率延續到2023年後，市場也一改先前觀望的氣氛，對全球景氣復甦看好的程度亦超過先前預期。受此影響，外資再度全面返回東北亞股市，除了大幅買入中國股市之外，台股更擺脫了外資連九賣的現況，南韓與印度更同步吸引了外資淨流入，僅有東協股市仍維持外資淨流出狀態。

根據統計，九月以來外資對亞洲股市買少賣多，只有在8月31日當週與9月7日當週，外資合計對馬來西亞和越南各小幅買超0.17億美元與1.68億美元，對其餘亞洲股市則全面賣超。但進入9月14當週以來，外資對亞股一改先前保守的態度，大舉買超中國股市16.02億美元，台灣與韓國股市也分別淨流入9.85億美元與5.56億美元，即使是新冠疫情卻診人數已竄上全球第二的印度，外資在上週依舊買超當地股市3.84億美元。

東協股市則還是維持先前偏弱的格局。受到泰國政治動盪、印尼重啟經濟封鎖、以及菲律賓八月份製造業PMI指數繼續下滑到47.3的影響，外資對三地股市分別賣超1.17億美元、2.59億美元與0.78億美元；另外，僅管越南股市8月份的表現相當出色，甚至還超過了美國那斯達克指數，但外資在上週仍淨流出0.49億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，最近市場變數非常多，除了中美之間的紛爭外，在大陸和印度之間、歐洲與俄羅斯之間的地緣政治也成為投資變數，即使是大家最關注的新冠疫苗，各種好壞消息也紛踏而至。但美國聯準會上周主張把目前的利率水準延續到2023年，以及企業獲利比市場預期更強勁，都讓全球經理人對市場後市的展望比先前更樂觀。

林雅慧指出，美國聯準會再次強調新冠疫情對美國中期經濟前景仍構成不確定，不過在美國聯準會「平均通膨目標」的新貨幣政策框架下，未來美國通膨在一段時間內會適度地高於2％，可見面對下一季，即便有美國總統大選的變數，但卻是長期投資的絕佳考量點。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧補充，大陸8月的工業生產成長5.6％優於市場預期，代表全球的需求有提升，且大陸當地的零售銷售跟去年同期相比也增長0.5％，是今年以來首度回正，隨著十一長假與光棍節等節慶即將來臨，在金九銀十的效應提振下，大陸景氣復甦動能有望加快。

張致寧說，今年前八個月，大陸境內股票型基金的募集規模已創下1998年來新高，且上半年散戶透過共同基金間接投入市場的資金達4,877億人民幣，甚至超越了直接投資3,400億人民幣的規模，預期在增量資金與旺季效應的雙重加持下，大陸股市在第四季會有持續有表現空間。

林雅慧表示，美銀美林九月份經理人調查顯示，有58％的受訪經理人認為目前是新的牛市開端，甚至還有超過八成的經理人認為全球景氣在未來12個月將持續好轉；因此，九月份投資部位變化也出現輪動現象，經理人也從之前聚焦的科技、醫療與大型股，開始分散至工業類股與小型股，同時也增加了價值型股票的比重，顯示分散投資是目前較佳的投資策略。

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