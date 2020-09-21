砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科（8086）近期股價波動劇烈，應主管機關要求，公告自結財報，8月稅後純益為5,000萬元，年增6％，每股盈餘（EPS）0.29元，年減12％；今年前8月EPS達2.79元。

宏捷科8月營收達2.87億元，再創四年半來的新高，月增2.14％、年增23.5％。受惠手機拉貨效應啟動，宏捷科表示，8月在美系客戶轉單效應和「去美化」的持續反應下，一切恢復正常，將重返月月高的成長軌道。

法人則指出，由於思佳訊（Skyworks）的供給吃緊，出現外溢效應、每個月約1,000～2,000片左右，因而回流宏捷科，重新成為其前五大客戶，加上中系客戶4G PA也加單，在手的訂單讓產能持續滿載，訂單能見度至少看到11月；此外，宏捷科今年約7月時送樣美、中公司的5G產品已通過認證，宣告正式切入5G PA供應鏈，第四季開始小量生產。

(工商 )