友訊董座出脫明泰持股逾選任時的二分之一 董事席次遭自然解任 18:502020/09/21 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友訊（2332）董事長李中旺21日以鉅額逐筆交易方式，出脫手中明泰（3380）持股4,105,252股、換算持股比例約0.8％，由於李中旺於任期中轉讓明泰持股超過選任當時持股之二分之一，依規定原有自然人董事一職自然解任，原任期為民國107年6月15日起迄民國110年6月14日止。 經查李中旺此番出脫明泰持股的單位價格為新台幣29.56元，交易價格仍優於21日收盤價28.8元，換算交易總額逾1.21億元。 (工商 ) #友訊 #明泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強化G2C聯盟 志聖加碼均豪 持股逾兩成 04:102020/09/19 證券．權證 騰訊全資持有虎牙 與鬥魚合併在即 10:542020/09/21 財經 騰訊在美遊戲投資 傳遭國安審查 04:102020/09/19 全球財經 沒有吳東進的新光金 黃天牧回應10字期盼 11:112020/09/21 財經 5G新技術引商機 企業專網打造產業新藍海 04:102020/09/20 產業．科技 制衡民進黨 民眾黨擬挺藍搶立院召委 04:102020/09/20 政治要聞 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 台股再戰萬三 達人大換血 04:102020/09/20 產業特刊 政府相助 工具機訂單逢甘霖 04:102020/09/21 產業．科技 報復性登山 中部山難增2.5倍 04:102020/09/19 地方新聞 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 交通部擬開放大陸6航點客機載貨 陸委會直接打臉 - 財經 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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