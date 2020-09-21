友訊（2332）董事長李中旺21日以鉅額逐筆交易方式，出脫手中明泰（3380）持股4,105,252股、換算持股比例約0.8％，由於李中旺於任期中轉讓明泰持股超過選任當時持股之二分之一，依規定原有自然人董事一職自然解任，原任期為民國107年6月15日起迄民國110年6月14日止。

經查李中旺此番出脫明泰持股的單位價格為新台幣29.56元，交易價格仍優於21日收盤價28.8元，換算交易總額逾1.21億元。

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