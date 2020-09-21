上半年受新冠肺炎疫情影響，金融市場出現極端狀況，許多投資人拋售資產換取現金、債市流動性惡化、買賣價差嚴重擴大，且由於市場預期違約機率將大幅提高，使得不論投資級或高收益級債券利差都急遽上升，甚至有短天期債券利差高過於長天期債券利差的現象。

然而，正是這種沉重的無差別賣壓，導致債券評價處於非常便宜的情況。施羅德投信認為，雖然目前利差已經收斂，然而全球仍有約15％投資等級債的利差超過200基本點（bps），提供許多投資機會。隨著全球經濟今年可能出現衰退落底，預估2021年市場可望迎向復甦，債市反彈可期，建議逢低佈局評價便宜債券。

後疫情時代多空紛雜、走勢難測，利空因素包括疫情發展不明與第二波感染疑慮，疫情影響擴及全球，幅度更甚金融海嘯時期；但也不乏利多因素，如各國央行即時出手救市，其中最令人驚訝的是，美國聯準會（Fed）首次購買企業債，甚至包括高收益債。而各地政府有力的財政支持，包括鉅額的公共支出與借貸措施，有助減緩經濟衰退。例如，美國關於疫情的財政支出金額高達15％的GDP；歐洲國家像是義大利及德國針對疫情的財政刺激政策規模更加龐大，兩者分別支出約37％和45％的GDP。

施羅德環球收息債券投資副主管Julien Houdain分析，儘管股市、甚至一部分的高收益債都已強勁反彈，但是目前經濟狀況不佳。因此，我們認為投資人仍需保持謹慎，並聚焦於投資級及墮落天使債。雖然目前利差已經收斂，然而全球仍有約15％投資級債的利差超過200基本點（bps），提供許多投資機會。未來若利差緊縮，資本利得空間可期。至於高收益債，他則建議BB評級債（高收益債最高級別），因為儘管政府已提供紓困措施，但我們認為違約率仍將加速上升。

施羅德投信預估，全球經濟今年可能出現衰退落底，2021年市場將迎來復甦契機，全球經濟將躍升為成長5.3％。持續的寬鬆政策將支持股債資產，長線而言充沛流動性亦可支撐金融市場。

當前信用資產價格已經反應更大更廣的不確定性和經濟衰退預期，全球央行救市行動持續支撐債市表現，低利率和股息減少環境下、市場對收益需求也將強力支撐債市。

Julien Houdain觀察，目前債券評價仍處於相對歷史而言的便宜水準，因此持續看多債市展望，但由於全球經濟正深陷新冠病毒危機和全球嚴重衰退的陰霾中，建議應慎選債券發行人，並對短期內可能產生較大的波動保持警覺。

以施羅德（環）環球收息債券基金為例，投資標的多元分散在各產業中，但卻聚焦於那些能夠提供5～20％潛在收益的美債和歐債投資機會。此外，採取由上而下的資產配置策略，例如歐洲債市於第一季表現超越美國時便持有較多歐債，隨著第二季美債超越歐債時，投資團隊也能夠快速彈性地將部位轉投入美國債市，期望推升基金績效表現。再者，團隊亦採取由下而上選債策略，能夠及時從防禦型債券迅速轉變為攻擊型債券，掌握投資機會。

展望未來，投資團隊將保持投資組合防禦性，持續偏好投資級債，不盲目跟隨群眾，持續在落後的新興債提高部位。高收益債價格面雖具有較高的價格誘因，但在違約率持續升高的情況下還是會採取審慎精選策略，現階段著重在BB級建立投資部位。

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