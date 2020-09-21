為維持航空公司的營運，交通部6月初有意爭取再開放大陸6個機場，包括：深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙，讓國籍航空以客機載貨營運。只是目前兩岸關係緊張加上防疫因素，交通部今日證實，陸委會不同意現階段開放。航空業者期待已久的貨運商機確定落空。

交通部透露，其實沒有正式提出，只有表達意願，只是陸方軍機不友善，短期內也不必一廂情願，陸委會不同意現階段開放；未來將視兩岸及疫情發展再評估。

(中時 )