交通部擬開放大陸6航點客機載貨 陸委會直接打臉 18:522020/09/21 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開放大陸6航點客機載貨確定落空。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為維持航空公司的營運，交通部6月初有意爭取再開放大陸6個機場，包括：深圳、重慶、青島、寧波、廣州、長沙，讓國籍航空以客機載貨營運。只是目前兩岸關係緊張加上防疫因素，交通部今日證實，陸委會不同意現階段開放。航空業者期待已久的貨運商機確定落空。 交通部透露，其實沒有正式提出，只有表達意願，只是陸方軍機不友善，短期內也不必一廂情願，陸委會不同意現階段開放；未來將視兩岸及疫情發展再評估。 (中時 ) #開放 #交通部 #航空 #大陸 #階段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搭門號最低0元 電信三雄爭相開賣Apple Watch 04:102020/09/21 產業．科技 Sony PS5超難預購 官方致歉承諾增加供貨量 12:102020/09/21 科技 併購重組 成陸券商新趨勢 04:102020/09/21 全球財經 海歸變海待 陸生赴美數連降6年 04:102020/09/21 兩岸藝文 會談倉促登場 經濟部險反應不及 04:102020/09/21 政治要聞 發展美台關係的成本 04:102020/09/21 時論廣場 兩岸合資證券首例 金圓統一取得營業許可 04:102020/09/21 證券．權證 陸財政部原副部長：陸今年經濟實際增長將超國際組織預期 11:522020/09/21 財經 美軍跨8千公里模擬奪島 顯然是衝大陸的南海活動 16:382020/09/21 國際 善用槓桿避免美歐聯手 04:102020/09/21 論壇廣場 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 交通部擬開放大陸6航點客機載貨 陸委會直接打臉 - 財經 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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