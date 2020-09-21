桃園市新屋區動保園區近日有夫妻領養比特犬，卻因牠與家中藏獒發生激烈衝突，3小時後就送回園內安置，讓路過民眾相當氣憤，質疑動保處無法可管。動保處長王得吉則說，領養人因疏失導致犬隻受傷，若無就醫紀錄，將依動保法調查並及裁罰。

近日1名曹姓民眾痛訴，她至新屋收容所辦理業務時，恰好遇到夫妻牽著比特犬入園，一問之下才知道，夫妻下午才剛領養回家，卻在3小時後回返辦理退養手續，且比特犬身上布滿傷口，眼下到嘴側還有道深長血痕，讓她十分心疼。

當時，男子向志工抱怨「這隻狗回去和我家藏獒打架」，女子則附和「牠一到家就衝過去咬獒犬，根本拉不住。」讓曹小姐不禁質疑，領養者將犬隻帶回家後，應善盡飼主責任，將2隻較具攻擊性的犬隻隔離，並在狗狗不幸受傷主動送醫，而非丟回動保園區了事。

動保處長王得吉表示，由於領養有1個月的磨合適應期，因此無法將當日退養的夫妻列為黑名單，但領養人因疏失造成犬隻受傷，卻沒有相關送醫紀錄，可依動保法進行調查，並裁罰3到15萬元不等。目前該比特犬僅有皮肉傷，由園區獸醫師持續治療中，恢復情況良好。

王得吉說，近日農委會即將修法禁止飼養、進口比特犬等6種兇猛犬隻，但收容所目前不受限制，未來擬開放具特定身分者飼養，如訓犬師、資深動物志工等，並搭配追蹤領養人家中環境及後續照養實況，以防憾事再度發生。

(中時 )