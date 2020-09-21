別具巧思的造型「皂中皂」，為孩子增添洗手時的趣味。（黃婉婷攝）

復興食農團隊發起「偏鄉送暖，創皂幸福」行動，結合大嵙崁獅子會、大溪區百吉國小師生力量，挽起衣袖製作可愛造型「皂中皂」，送給復興區每所校園的孩子們，滿載愛心的1000顆手工皂預計9月底送出，促使孩子在樂趣中勤洗手，抵抗病菌入侵。

復興食農團隊由地方媽媽組成，以知足與感恩為主軸，2018年成立後致力推行校園食農教育，教導孩子自主種植蔬果與烹飪，了解「粒粒皆辛苦」的精神，還發起「NG的菜不NG的愛」，集合眾人之力捐贈醜蔬果給弱勢團體。

因應疫情，本次送愛活動以「香皂」作為主題，數十位獅子會志工與百吉國小師生，從製皂到包裝全都不假他人之手。其中，皂體捨棄化學顏料，選用自栽薑黃調色，皂心還特別放入浣熊、聖誕老公公等特殊造型，趣味「皂中皂」就此產生。

深耕校園已久的青農聯誼會長王姿怡指出，孩子最大的敵人就是腸病毒，為了提高洗手意願，特地利用「皂中皂」的形式，避免單色肥皂帶來的無趣感，也能連帶吸引師生目光，甚至會孩子努力把外層皂體洗掉，以便拿到特殊造型的皂心，一舉三得。

「我們要以小愛轉動大愛！」王姿怡說，1000顆手工皂看似微小，但她們想讓孩子知道，關懷弱勢與提供溫暖，不需等到功成名就，小人物也能傳遞溫暖給社會。待9月底復興敬師節時，團隊將把1顆顆的愛心送到教師手中，成為疫情間具溫暖又有趣的防疫物資。

(中時 )