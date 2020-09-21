一群來自北部及南部的9名好友到白水湖壽島拍攝微電影，未留意漲潮時間而受困。（海巡署第四岸巡隊提供／張毓翎嘉義傳真）

21日上午9點多，一群來自北部及南部的9名好友，前往嘉義縣東石鄉白水湖壽島拍攝微電影，過程中可能太專注，未留意漲潮時間，到了11點左右，發現海水已將退路淹沒，無法回到岸上，趕緊打給當地白水湖安檢所求援，所幸最後海巡、漁民聯合將人救上岸，經初步檢查9人均無大礙，結束一場虛驚。

嘉義縣東石鄉白水湖壽島為一片離岸沙洲，漲潮時道路沒入水中，退潮時又浮現在眼前，有「台版摩西分海」之稱，不論上午、下午或黃昏時段，都是捕捉美景好地點。

今日一群4男5女的好友，相約到白水湖壽島拍微電影，雖然知道該地遇漲潮會被水道隔離為沙洲，也事先查詢漲潮時間，但過程中太過專注，沒留意海水已漲潮，當發現時海水已將退路淹沒，因知道附近有白水湖安檢所駐守，故立即致電求援。

白水湖安檢所接獲民眾通報後，安檢所小隊長吳琳中尉隨即通報布袋商安檢所派遣救生艇，並立即搭乘漁民膠筏前往救援，另，第五巡防區通報海巡艇前往附近海域待命，最後成功將人員救援上岸經，所幸9人均無大礙，離去前還不忘向海巡表達感謝之

第四岸巡隊呼籲，民眾如在岸際或海域從事水上相關活動時，應注意四周環境及備妥安全措施，若發生危難情事急需救助，可透過「118」免費服務專線請求協助。

拍得太忘我，拍微電影遇漲潮受困沙洲，9人驚險獲救。

(中時 )