桃園市長鄭文燦擔任本屆桃園盃開球手，舉手投足之間充滿棒球魂。（黃婉婷攝）

桃園新坡國小今年共有6名女球員上場與男生較勁，為該校最高紀錄。從左至右分別為曾楷華、廖恩蕎、黃若綺、徐紋緹、梁曼綺；黃心柔則因故未出席開幕典禮。（黃婉婷攝）

桃園市政府主辦的第5屆桃園盃全國4級棒球錦標賽正式開打，吸引各縣市共110隊4級棒球隊參加，超過2000名球員同場較勁，自20日到28日，每天都有精彩賽事可看。本屆除男球員外，還有4個學校共9名女選手參加，成為賽事一大「嬌點」。

桃園盃棒球錦標賽舉辦至今已第5年，過往都以3級體系為主，本次特納入大專組參賽；少棒組有48隊、青少棒組有32隊、青棒組24隊、大專組6隊，一共110個隊伍。不乏比賽常勝軍，如拿下謝國城盃少棒亞軍的台北福林國小、華南金控盃青少棒冠軍的高雄忠孝國中等學校。

錦標賽於昨日舉行開幕典禮，邀請2位平鎮高中校友、職棒新秀前來助陣，分別為中信兄弟隊宋晟睿及富邦悍將黃兆維，一同為小選手們打氣，並參與桃園棒球城揭幕儀式。宋晟睿說，上戰場就要做好心理準備，期許選手們能夠加油，不要放棄棒球之路。

本屆賽會除男生外，在少棒組的隊伍中，更出現9名女生參賽，成為全場「嬌點」。其中，桃園新坡國小16名選手中，就有6名是女隊員，為該校最高紀錄，教練邱大維表示，女將們在球技精進上不輸男將，表現也值得萬眾期待。

桃園盃賽期自20日至28日，4級隊伍同時開打共計205場次比賽。昨登場的青棒開幕戰及28日青棒冠軍戰都選在桃園國際棒球場舉行，讓小選手們在職業棒球場地中，體驗專業賽事氛圍。

(中時 )