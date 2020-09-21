921防災日 武陵高中防震演練 19:152020/09/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市消防局第一大隊中路分隊配合國家防災日推動全國學生防震演習，21日早上於武陵高中實施防震演練。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市消防局第一大隊中路分隊配合國家防災日推動全國學生防震演習，21日早上於武陵高中實施防震演練，藉由實際演練防震三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold」，引導學生完成避難掩護動作，灌輸「預防勝於搶救」的正確觀念。 消防局表示，除了遇到地震時的SOP，事前預防如固定家具與重物、緊急避難包準備、避難逃生計畫等事前預防觀念都相當重要。演練過程中，要求全體師生確實做好自主性避難及疏散過程中勿推擠。 (中時 ) #921防災日 #武陵高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北祭孔大典 巨幅孔子像上陣 04:102020/09/21 地方新聞 《921大震21年》弟弟畫「家」竟是瓦礫堆 他：爸媽死什麼都沒了 15:322020/09/21 社會 《921大震21年》東星大樓釀87死 孫家兄弟困6天奇蹟獲救 09:472020/09/21 社會 蔡英文南下視察 台南啟聰學校防災演練、手語指揮 12:002020/09/21 寶島 高雄校園防災演練 特教師生齊避難 17:432020/09/21 寶島 新北最強防災神器 一指掌控災況趨吉避凶 12:032020/09/21 生活 女立委憶921地震驚恐：美好家園處處斷垣殘壁、哀鴻遍野 10:042020/09/21 政治 《921大震21年》一震震碎了南投中寮 死亡人數一夜達7百人 11:132020/09/21 社會 九二一地震21週年 蔡英文盼精進災防能力 16:432020/09/21 寶島 《921大震21年》那晚夜好黑「叫媽媽都不理」 孩子泣：我好想你 11:352020/09/21 社會 社會熱門新聞 高中女廁上演四腳獸 嗯嗯啊啊被狼師全錄下 下場曝 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 真的挫屎！信義潑屎哥下場出爐 恐被罰6000元加1小時講習 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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