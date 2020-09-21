桃園市消防局第一大隊中路分隊配合國家防災日推動全國學生防震演習，21日早上於武陵高中實施防震演練，藉由實際演練防震三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold」，引導學生完成避難掩護動作，灌輸「預防勝於搶救」的正確觀念。

消防局表示，除了遇到地震時的SOP，事前預防如固定家具與重物、緊急避難包準備、避難逃生計畫等事前預防觀念都相當重要。演練過程中，要求全體師生確實做好自主性避難及疏散過程中勿推擠。

(中時 )