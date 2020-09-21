員警上前盤查，當場目視1枝手槍及子彈44顆放置於駕駛座後方的乘客座位上。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

黃男在中山區某停車場與友人會面，警方向前盤查，搜出1支手槍、1枝霰彈槍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名黃姓男子缺錢花用，想將友人寄藏的槍枝變賣，警方接獲線報，立即收集情資，發現黃男在中山區某停車場與友人會面，警方上前盤查，搜出1支手槍、1枝霰彈槍，將在場3男1女帶回分局偵辦，並依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

黃男時常駕駛車輛在中山區一帶，基隆第一分局偵查隊成立專案小組積極調閱監視器，發現黃男將車輛停放在某停車場，並站在車外與同行友人聊天，員警立即上前盤查，當場目視1枝手槍及子彈44顆放置於駕駛座後方的乘客座位上，並在同行謝姓友人手提包內，再搜獲霰彈槍1枝、子彈3顆。

警方將在場3男1女全數帶回分局偵辦，黃男供稱，槍枝是自己所有，是朋友多年前寄藏，這次因為要搬家將槍帶出門，警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將黃嫌及謝嫌移送基隆地檢署偵辦。

警政署為遏止改造槍枝氾濫問題，已修法將改造槍枝刑度，加重至與制式槍枝相同，最低5年以上有期徒刑，第一分局偵查隊長林學志表示，非法槍枝問題嚴重危害社會治安，將會持續針對非法黑槍犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社區治安。

(中時 )