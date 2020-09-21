彰化縣政府舉辦「彰化縣觀光振興方案」與「彰化振興三倍購」，廠商也共襄盛舉，月月抽大獎，繼上個月抽出361個幸運得主後，21日第2次再抽出256個獎項，登錄彰化縣觀光振興活動最多的消費景點是花壇大山牧場，抽得最高現金5萬元是住宿鹿港澄悅商旅的遊客。

「哇！羨煞了，到彰化消費要趕快上網來登錄了，獎項超多」，這次抽獎除了「彰化縣觀光振興方案」的獎金5萬元1名、1萬元5名、5000元10名外，還有免費住宿券、緞帶王高級緞帶絲巾禮盒、台灣玻璃館高級耐熱水晶鍋、彰化好禮包100名，計有256個獎項。

縣長王惠美表示，一開始旅行相關行業發起一波「彰化縣觀光振興方案」，效果非常不錯，21日抽車現金外，也邀請彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長，抽出旅遊產業協會業者共同贊助的彰化好禮包100份、彰化縣旅館商業同業公會理事長謝榮聰抽出65間旅館住宿券、台灣玻璃館董事長林肇睢抽出台灣玻璃館贊助的高級耐熱鍋獎項。

「50萬轎車落誰家？今天總共抽出361個獎項，王惠美呼籲還沒來彰化消費的鄉親儘快來消費，後續還有4波抽獎，大獎有50萬元的轎車、彰化一日遊，到縣長公館吃彰化美食、還有月月抽電動自行車、電視、冰箱、IPAD、3千元獎金，這個月抽不到，下個月還可繼續抽，越早買，買越多，中獎機會越大，歡迎鄉親一起來拚經濟。

縣府城觀處表示，不管有沒有抽中，已經登錄發票一定千萬要保存，活動持續到12月31日為止，祭出總獎金320萬元的好禮大獎，廠商也陸續加碼。

(中時 )