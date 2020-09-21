國二的涂凱淇學肚皮舞已經8年，隨台東在地舞團到處征戰，獲獎無數，即使練舞練到腳磨破皮或「鐵腿」，也咬牙硬撐不放棄；而讀小二的妹妹涂凱麗雖然年紀小，卻是台風穩健，節奏精準，小姐妹花攜手站上舞台，模樣「萌萌噠」。
台東縣政府文化處前不久舉辦傑出演藝團隊展演，壓軸演出的「舞夢砂城國際藝術舞團」團員涂凱淇，就讀新生國中二年級，柔美身段加上笑容可掬，非常吸睛，而東海國小二年級的涂凱麗，在舞團中個子最嬌小，但是台風穩健，毫不怯場，也非常搶眼。
原來凱淇與凱麗是1對小姐妹花，媽媽原本也是舞團成員，姐姐凱淇在小一時受媽媽影響開始學舞迄今，她說，在比賽中拿下好成績，是大家一致努力的目標，也她練舞的最大動力，所以即使練到磨破腳或「鐵腿」，也要咬牙硬撐，不輕言放棄，5年來獲獎無數。
而8歲的凱麗因為常看姐姐表演，2年前向姐姐說「我準備好了，我要去上課了」，從此開啟她的舞蹈人生，凱麗今年初試啼聲，就拿到「Taiwan Super Dancer Competition」幼童組冠軍，頒獎時還天真的跟主辦單位說「獎盃太大了，可以換小的嗎？」引發全場大笑。
「舞夢砂城國際藝術舞團」團長曾淑羚表示，姐妹兩拍子非常準確，對音樂的敏感度很高，技巧動作精準流暢，領悟力強，很享受在舞蹈裡面，對於表演或比賽都很自在不怯場；她說，該團創新風格的肚皮舞，融合佛朗明哥、民族舞蹈、現代舞等跨領域舞蹈元素，使東方舞更多元呈現。
(中時 )
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