8歲的涂凱麗個子最嬌小，但是台風穩健毫不怯場。（莊哲權攝）

涂凱淇（右二）、涂凱麗（右三）在舞台上攜手表演，模樣超萌。（莊哲權攝）

國二的涂凱淇學肚皮舞已經8年，隨台東在地舞團到處征戰，獲獎無數，即使練舞練到腳磨破皮或「鐵腿」，也咬牙硬撐不放棄；而讀小二的妹妹涂凱麗雖然年紀小，卻是台風穩健，節奏精準，小姐妹花攜手站上舞台，模樣「萌萌噠」。

台東縣政府文化處前不久舉辦傑出演藝團隊展演，壓軸演出的「舞夢砂城國際藝術舞團」團員涂凱淇，就讀新生國中二年級，柔美身段加上笑容可掬，非常吸睛，而東海國小二年級的涂凱麗，在舞團中個子最嬌小，但是台風穩健，毫不怯場，也非常搶眼。

原來凱淇與凱麗是1對小姐妹花，媽媽原本也是舞團成員，姐姐凱淇在小一時受媽媽影響開始學舞迄今，她說，在比賽中拿下好成績，是大家一致努力的目標，也她練舞的最大動力，所以即使練到磨破腳或「鐵腿」，也要咬牙硬撐，不輕言放棄，5年來獲獎無數。

而8歲的凱麗因為常看姐姐表演，2年前向姐姐說「我準備好了，我要去上課了」，從此開啟她的舞蹈人生，凱麗今年初試啼聲，就拿到「Taiwan Super Dancer Competition」幼童組冠軍，頒獎時還天真的跟主辦單位說「獎盃太大了，可以換小的嗎？」引發全場大笑。

「舞夢砂城國際藝術舞團」團長曾淑羚表示，姐妹兩拍子非常準確，對音樂的敏感度很高，技巧動作精準流暢，領悟力強，很享受在舞蹈裡面，對於表演或比賽都很自在不怯場；她說，該團創新風格的肚皮舞，融合佛朗明哥、民族舞蹈、現代舞等跨領域舞蹈元素，使東方舞更多元呈現。

(中時 )