軍方與消防協力進行檢傷分級後送。（黃婉婷攝）

救災人員協助攙扶傷患離開班機。（黃婉婷攝）

桃園機場為台灣國門，每日往返的班機眾多，桃園市政府、機場公司為提升空難緊急應變能力，昨特地舉辦「場外空難災防演習」，邀集交通局、消防局、衛生局、軍方等單位訓練團隊默契，還出動素有「美洲豹」之稱的高效能化學車前來馳援，場面相當壯觀。

當空難發生，從消防局接獲民眾報案、調度分隊消防車趕抵灌救開始，各單位如何針對旅客逃生、傷患搬運、現場警戒交通管制、檢傷分級後送、罹難者安置、旅客財遺物搜索、安撫傷患等項目，做出最具效率的判斷，是本次演練的重點。

本次參與單位有交通局、消防局、警察局、衛生局、航空警察局、陸軍機械化步兵第269旅等共計21個單位，動員400人一同加入演習，現場聚集各式救災車輛，還有消防界的超跑「美洲豹」，以每分鐘6000公升的出水量，以求迅速撲滅烈火，讓後續救援工作能夠順利進行。

桃園市長鄭文燦表示，空難傷亡程度較重，市府過去就有舉辦過場外演習，期待透過實兵演練，強化相關單位橫向聯繫的效率，以求在事故現場進行最有效率的工作分配，同時建立起完整救災SOP，將損傷降到最低。

(中時 )