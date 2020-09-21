台東縣政府輔導青年創業，21日展現受輔導團隊豐碩成果。（莊哲權攝）

由台東縣府舉辦的第1屆「TTMaker創業嘉年華」，21日起展開，現場由TTMaker第3期16間創客團隊展出豐碩成果，縣長饒慶鈴說，1個人的力量不夠，台東要打團體戰，大家都要成為「台東的名片」，為台東加分，台東縣政府一定「給你靠」。

饒慶鈴表示，台東縣政府從去年5月起啟動TTMaker2.0，從「我在太平洋邊創業」到現在訴求「城市加乘器」，從台東、高雄、台中、台北，至目前共招募35團隊，其中16家團隊共獲得補助款1600萬元，不只吸引愛台東的青年來台東創業，有6成是旅外台東子弟返鄉創業。

饒慶鈴說，台東要打的是團體戰，透過創客團隊彼此間相互整合、合作、創造加乘效益，像是剛結束的IRONMAN 70.3 Taiwan 鐵人三項比賽，即由本期創客沙布喇．安德烈， 與「綠色冀泉」團隊共同合作設計選手的完賽物資。

而「蔚藍視界」也與沙布喇．安德烈攜手完成VR胖卡車前進新竹；另外「＃天氣探長」 的 智慧行動微型氣象站 也應用在熱氣球活動期間，提供精準天氣預測，做為熱氣球是否起球的判斷依據。

國際發展及計畫處長曹劍秋出，TTMaker創業嘉年華自21日起共6天舉行，每天有不同主題活動，內容包括TTMaker年度成果回顧、創客成果發表會、資源媒合許願池、創業投資說明與資金媒合會等。

(中時 )