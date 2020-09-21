立法院第10屆第2會期18日已開議，行政院長蘇貞昌已下達指令，要求各部會首長除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、重大或緊急事務須親自處理，並經核准者外，各首長都應親自出席立法院備詢。

蘇貞昌指出，立法院開議後，他將赴立法院進行美豬美牛專案報告、施政報告、110年度總預算、前瞻基礎建設第三期特別預算，以及新冠肺炎防治紓困振興特別預算第二次追加預算報告，並備質詢。

蘇貞昌說，為表示對立法院的尊重，質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、重大或緊急事務須首長親自處理，並經核准者外，各首長都應親自出席。

針對近期所推動重大政策、立法委員特別關注的議題，以及各項預算及計畫案的內容，蘇揆請首長應充分掌握，且與朝野各黨團立委妥為溝通，爭取支持，對外也要能夠詳為闡述說明，與外界溝通，且在第一時間都要清清楚楚；如果有不清楚，都有必要再講清楚、再闡述清楚，讓立法委員及社會各界都能夠瞭解本院各項政策及施政作為，能支持、圓滿。

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