美國聯準會（Fed）9月決策會議維持近零利率決定，而且預計到2023年底以前都不會改變。投信法人認為，利率貼地後，中長期恐無力回升到過往水準，無利可圖下，將迫使保守型資金轉向風險性資產，其中，波動度較低、又能提供穩健回報的高股息資產，可望成為優先選擇。

一如市場預期，美國聯準會在9月最新決策會議中，宣布維持0～0.25％利率區間不變；不過，讓更多人關注的是，17位決策官員認為，明年底以前，利率將保持在近零水平；13位官員甚至預計，在2023年底以前，不會改變。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，2008年金融海嘯後，美國聯準會連續降息，將利率一路降到0～0.25％，並且維持長達7年左右的時間，雖然2015年底曾幾度升息，但不久又遇上貿易戰、新冠肺炎疫情，讓利率又回到0～0.25％歷史低檔區間。

葉菀婷認為，不僅美國如此，歐洲各國早已將利率打到近零或負利率。考量利率已長期貼地，加上，全球經濟體質偏弱，不足以支撐連續升息的壓力，預期中長期恐難以回升到過往水準。向來以收息為主的保守型資金，未來恐將無利可圖，被迫轉向風險性資產。

根據資料統計，水電瓦斯產業近1、2年平均股利率都超過5％，高於MSCI世界公用事業指數4成以上，更比資訊科技高出近3倍。而且近10年，獲利波動幅度只有4.3％，遠低於S&P 500指數的13.5％，顯示長期營運穩健，又能提供高股息回報。

觀察今年來全球股票型基金流出達1.66兆美元，反觀水電瓦斯為主的公用事業ETF流入285億美元，凸顯在低利率環境、股市震盪之際，水電瓦斯仍舊是長期投資者的最愛之一。

(工商 )