富達投信表示，據統計，近周整體股票型基金轉為大幅買超263.2億美元，創2019年第1季以來最大單週買超紀錄，單是美股買超就佔了9成，近238億美元，買盤主力全部集中在美ETF，其次是全球股票型基金。

資金大量流向美股，富達投信指出，主受聯準會承諾超寬鬆貨幣政策，全力為刺激政策辯護，不擔心未來出現資產泡沫，主要是因經濟數據普遍優於預期以及聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德預期，美國Q3經濟年化成長率可望達到30％，創有紀錄以來最大增幅等激勵。

富達投信說，美國8月零售銷售增幅連續4個月成長但速度減緩，減緩原因主要在失業補助政策在7月底到期，這是衝擊8月零售表現主因。消費支出雖有改善，在沒有新一輪財政支援的情況下，消費者態度將會更加謹慎，這可能會抑制支出和經濟復甦步伐。不過，就業市場持續回暖，初/續申失業金人數、失業率維持穩定下降趨勢。

另從美國聯準會公佈會議紀要，主席鮑威爾鴿派表示利率將保持接近零的水平至2023年，並允許一段時間內通膨率略高於2％的水準，以便平均通膨率達到2％的目標，並下調GDP衰退幅度，預估未來的復甦將放緩，同時並重申若有需要，聯準會仍有大量工具可刺激經濟。

富達投信表示，經濟指標相對穩定，不確定性變數卻增高，尤以美國，主要集中在政治，包括：一、財政懸崖─第四階段刺激計劃的國會談判，國會民主黨次刺激規模2兆美元，白宮則對1.5兆美元感到滿意，而共和黨參議員則傾向3,500至6,000億美元；二、拜登與川普總統大選日趨白熱化。然而，從貨幣市場資金流向來看，市場風險偏好下滑幅度尚不嚴重，不但未使投資人全部退場，反而呈現追成長、找收益的兩極化現象。

儘管資金持續流向風險性資產，但富達多重資產團隊與全球入息研究團隊則偏向防禦，並建議投資人可以全球多重資產收益型基金或是全球優質龍頭股為主的全球入息型基金作為核心投資部位；較為保守的投資人，可考慮高品質債為主的美元債券基金，做為避險標的；而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債，還有技術面支撐的美元高收益債，也都是債券中的優選標的。在股票基金方面，富達投信建議可定期定額中國內需消費、全球健康護理、新興市場基金參與景氣復甦行情。

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