財政部國產署指出，台東縣政府與國產署共同改良利用池上鄉55公頃國有土地，規劃開發為太陽光電綠能專區，不過當地居民大為反對，認為在池上鄉種電將影響觀光美景，加上涉及農業用地情況，因此國產署暫緩實施該筆光電計畫。

國產署表示，池上鄉太陽光電綠能專區開發範圍內國有土地大部分為非都市土地特定農業區農牧用地，由台東縣政府於今年5月25日與國產署南區分署簽訂委託改良利用契約，由該府規劃引進太陽光電產業。

然而，該筆土地涉及農業用地與國有土地整體開發方向，經國產署於邀集中央農業、能源主管機關和地方政府等相關單位召開會議研商結果，台東縣政府同意暫緩推動本案，並將另行規劃引進符合在地特色產業。

國產署也表示，財政部為積極活化台東縣境內大面積國有土地，透過結合地方政府共同改良利用活化國有非公用土地，國產署在台東縣內已順利完成「台東數位電影商城」、「池上稻米創意園區」、「知本溫泉入口商圈」、「池上藝術村」等開發案。

(工商 )