國軍向共軍喊話 陸外交部：不存在所謂的「海峽中線」

19日共軍軍機踰越海峽中線示意圖。（資料來源：國防部）

近日解放軍在台海附近組織實戰化演練期間，有多架戰機飛越「海峽中線」遭到台灣空軍喊話警告要求轉向，大陸外交部發言人汪文斌表示，不存在所謂「海峽中線」。這是大陸外交部在台海緊張情勢升高之際，再次否認有「海峽中線」存在。

據《央視新聞》報導，在中共外交部記者會上，有媒體提問稱，近日解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，期間多架戰機飛越「海峽中線」，期間台軍機廣播向解放軍喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，解放軍戰機飛行員則以「沒有海峽中線」回應，要求大陸外交部就此評論。

大陸外交部發言人汪文斌回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。

解放軍東部戰區前天宣布在台海附近組織實戰化演練，解放軍軍機連兩天大舉侵擾，這是繼1996年台海危機，以及1999年兩國論後，共軍在台海當面最具挑釁的軍演行動。

據國防部公布資料，共軍軍機連續2天針對海峽最窄處飛越，最近距我新竹海岸線約37浬（約68.5公里），挑釁意味十足。首日我方軍機對共軍喊話：「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，次日共軍再越海峽中線，我方喊話：「立即迴轉脫離，一切後果自負！」已出現罕見重話語句。

國防部並稱，對於共軍挑釁，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、並以防空飛彈追監。

(中時新聞網)