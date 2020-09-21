陳偉殷遭到馬林魚認賠釋出之後，今年初宣布落腳水手，但不幸遇到疫情影響，也打壞陳偉殷重返大聯盟計畫，6月底遭到水手隊解約，再度成為自由球員。這段期間他留在台灣自主訓練，「超級經紀人」波拉斯(Scott Boras)則為他尋求機會，今天日職羅德隊宣布正式簽下陳偉殷，也讓他在臉書上抒發這段空窗期的感想。

陳偉殷全文：

六月底接到水手總經理電話，通知不需要回美國春訓那刻，我正在高速公路上開車，準備到球場進行例行性的牛棚練投。其實機票已經要訂好，行李早就打包，也還在思索回疫區之後一連串的問題，不過就算突然成為自由球員，我沒有時間停下來，也不想停下來，我還是完成了那天原定的牛棚跟練習。

那天跟Scott通了電話，他說：「把自己準備好」，其他事情都交給他。我們討論好接下來的計畫跟目標，維持投一休四的訓練份量。牛棚、投打練習、模擬賽，很快時間就到了七月底，經紀公司從美國跟日本都獲得球隊提供機會，說真的，在今年這種艱難的時刻，還有這麼多可行的選擇，除了感激感恩感謝，我想不到別的詞了！

這幾個月來等待春訓，等待球季重開，等待新合約，等待日本簽證開放....每次等待，行李都是打包好了又拆開。

不管怎樣，我能做的就是準備好自己，然後，我等的那一班公車，終於來了！

(中時 )