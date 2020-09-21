日月潭泳渡活動將於本週末登場，縣府表示參加泳客及工作人員高達2萬1千人以上，考量活動當天人潮匯聚，無法有效保持社交距離，為避免造成防疫破口，正式公告萬人泳渡活動區域，民眾應全程配戴口罩，違者將依傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

南投衛生局指出，日月潭泳渡嘉年華，屬於中央流行疫情指揮中心宣導大型場所聚會，需嚴格要求配戴口罩，針對活動區域防疫公告執行時間：自今年9月27日凌晨4時至下午6時，畫定台21線60公里至62公里九龍路口至日月潭大淶閣間道路、日月潭朝霧碼頭、日月潭伊達邵碼頭及週圍商店街為執行管制區域。

時間及範圍內，要求所有進出日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動區域的民眾，公告防疫管制區域內除參加下水游泳者外，民眾應全程戴口罩，而當天管制區域內未戴口罩者，經勸導仍不配合者，依違反傳染病防治法第36條、第70條第1項第2款規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

南投縣政府呼籲，當天除水下泳客，請眷屬親友及遊客同一時段減少進入活動會場，避免長時間人潮聚集接觸，良好衛生習慣；同時提醒民眾若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所。

(中時 )