雲林縣連續2起垃圾大火燒出垃圾問題，雲林縣長張麗善（右三）指示縣府團隊展開安全稽查。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市竹圍大橋下臨時廢棄物堆置場、斗六市江厝資源回收場，20日先後傳出火災，21日雲林縣長張麗善勘查火災現場，強調縣內已展開垃圾安全稽查，避免類似情況再度發生，警方也啟動調查是否有外力介入。

斗六市1天2起垃圾大火，引發民眾對垃圾火災的重視，21日雲林縣長張麗善勘查火災現場，強調目前縣內有4萬多公噸垃圾以太空包打包，已由縣環保局展開相關稽查工作，避免太空包內沼氣又引發火警。

張麗善表示，2起垃圾大火凸顯雲林長期以來的垃圾問題，目前縣內垃圾去化多仰賴外縣市協助焚化，但常因歲修等因素無法如期如量焚化，縣府除以打包方式將垃圾壓縮減積，也於日前啟用全國第1套「零廢棄資源化系統」，將40％廢棄物轉變成燃料棒。

張麗善進一步說，有關斗六市公所向中央環保署爭取大型家具破碎機補助未果，縣府會持續努力協助爭取，以提升大型廢棄物處理效率。同時也呼籲民眾從生活中落實源頭減量與做好資源回收。

縣消防局長林文山指出，江厝資源回收場火警，現勘起火點有很多鋰電池，加上天乾物燥，初步研判是沼氣與鋰電池引起火苗釀禍，詳細起火原因仍待進一步釐清。

縣警察局長顏旺盛表示，1天內發生2起廢棄物暫置場的火警，警方不敢掉以輕心，已啟動調查是否有外力介入。

縣環保局長鄭育麟說目前雲林縣共有9萬公噸垃圾待去化，其中4萬多公噸已用太空包打包，其餘也將陸續打包，為避免太空包內沼氣引發火警，已著手規畫安全措施，縣內各鄉鎮垃圾掩埋場與堆置場也會加強安全稽查。

(中時 )