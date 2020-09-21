台南為美食小吃之都，但餐飲業者面對外國遊客，自行翻譯推出外語菜單時，卻偶爾面臨下水湯、黑白切、棺材板等小吃，不知如何翻譯的窘境。台南市政府觀旅局自2017年推動雙語友善菜單計畫後，今年再度邀集日、韓、泰、越語翻譯人才，輔導業者推出專業、且不會「鬧笑話」的多國語言菜單。

台南市目前有769間餐飲小吃，加入雙語友善菜單計畫，觀旅局今年再加碼推出多國語言菜單，預計試辦招募50家業者，推出雙語菜單，從英語、日語、韓語、泰語、越語中任選2項，由專業翻譯人才輔導，呼籲業者多多參加。

這次計畫將輔導業者翻譯多國語言菜單，並交由業者自行設計、輸出菜單，保留店家風格。而翻譯後的多國菜單，也會更新至台南市政府觀旅局官網，讓未能參與計畫的店家，也能參考後自行設計製作。

觀旅局長郭貞慧局長說，這次協助翻譯的為長期居住在台南的外籍人士，包括日籍的奧西克彥、韓籍的金清、泰籍的林新伶、越籍的范美玲等人。奧西克彥分享，自己曾經看到下水湯，誤以為是以「地下水」煮成的食物，類似的事件則可透過專業翻譯，獲得改善。

金清也說，對韓籍旅客來說，台南的手搖飲料、火鍋、牛肉湯最吸引人，但由於韓國人不懂漢字，因此多半只能透過圖片點餐，因此盼計畫上路、且旅遊解封後，能夠幫助更多韓國遊客認識台南小吃。

台南市長黃偉哲則稱，希望透過1份小小的菜單，打破語言和文字間的隔閡，讓人不只享受美食，也更深入了解台南的生活文化底蘊，做好餐飲國民外交。

(中時 )