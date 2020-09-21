台北市信義區19日晚間，一名長髮正妹突然遭到黑衣男提著整桶穢物灌頂，倒下排泄物後立即逃逸，而該名女子全身無一處倖免。今(21日)潑屎的柯姓男子也到案說明砸糞裡由，律師劉韋廷接受《中時新聞網》專訪，談到潑屎哥行為，只構成公然侮辱罪及廢棄物清理法處以罰鍰，可見嫌犯這招竟暗藏心機。

潑屎哥投案揭整桶糞來源 律師:嫌犯這招藏心機

劉韋廷表示，公然侮辱罪最重可判處1年以下有期徒刑，環保局也會依廢棄物清理法對他處易科罰金，他提到，不管是對人潑屎、潑漆，甚至是吐口水等，不會對人直接造成傷害，又能貶抑對方人格，基本上都算公然侮辱。如果對方今天潑的是強酸或強鹼，會對人體造成嚴重傷害，就算故意傷害罪，有可能會被判5年以下有期徒刑問題，至於毀損罪，律師指出，慘遭潑糞的該名女子，衣褲及鞋子等，看起來只有被汙損，這部分並沒有辦法說到潑屎哥故意毀損她的衣物。除非真的有造成衣物壞掉，無法回復，這樣才算毀損罪。

律師劉韋廷（圖/劉韋廷律師粉專）

而多半的公然侮辱案件，除了有刑責外，民事也可請求精神賠償金，基本上司法的精神賠償金不會很多，劉韋廷坦言，信義區當街潑糞的案件較為特殊，或許最高賠償金可到10幾20萬。

律師提到，印象深刻的公然侮辱罪案件，就是曾經有民眾因積欠龐大債務，遭討債公司潑紅油漆，此舉動除了會讓人感到害怕及恐嚇外，也可能會構成恐嚇罪、恐嚇危害安全罪等，另外則是有兩位學校老師，本來就有很多嫌隙，上班過程中，也會因為小事吵架，有位老師就向對方吐了口水，沒想到在法律上，其實這也構成了公然侮辱罪。

（剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)