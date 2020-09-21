雲林家扶人員展示黃姓國三女學生捐贈的大提琴，藉由義賣讓愛的音符永續傳承。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市1名黃姓國三女學生，因雲林夜市慈善會捐款助學讓她深受感動，為了效法慈善會義舉，21日捐出1把自己使用多年的大提琴，希望透過義賣將所得做為家扶學子的助學金，讓愛藉由音符永續傳承。

黃姓女學生的父母親是上班族，家境小康但愛心滿滿，經常捐款幫助家扶學子，日前黃姓女學生與父母閒聊，得知雲林夜市慈愛會贊助100萬元幫助家扶學子念書，觸動她的善念，心想「只要有心，學生也可以幫助別人」。

從國小開始學大提琴的黃姓女學生，憑著1把基本款的3萬餘元大提琴屢獲全國獎項，悠揚琴聲讓她感受世界的美好，也因此興起捐贈大提琴的念頭，希望家扶學子也能如她一般，沈浸在美好的音樂世界中。

黃姓女學生與父母親日前帶著大提琴到雲林家扶，說明捐琴來意之後，家扶人員既感動又困擾，感動是因為雲林家扶成立50餘年，從來沒有人捐過大提琴，困擾的是家扶孩子礙於家境，根本沒有人學大提琴。

最後黃姓女學生與家扶人員決定義賣大提琴，把義賣所得做為助學金，黃姓女學生說音符可以淨化人心，更可以美化人生，希望藉由認購者的愛心延續琴聲，像音波一樣讓愛擴及到更寬廣的地方。

雲林家扶指出，全國家扶扶助兒童的「弱勢兒少學習資源調查」，發現有7成的家扶兒少自覺學習需要幫助，盼1把大提琴的旋律，能夠撥動社會大眾的心弦，幫助家扶兒譜出生命的美好樂章。

(中時 )