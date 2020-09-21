台北市警察局信義分局今天（21日）在宜蘭舉辦自強活動，但下午5時許傳出，蔡姓刑警在外澳沙灘落海溺水，岸巡、消防獲報後趕緊前往現場搶救，晚間7時蔡男已從礁溪杏和醫院轉院到陽明大學附設醫院，現仍在醫院搶救中。

(中時 )