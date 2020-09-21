北市警信義分局自強活動 1偵查佐外澳沖浪遭捲走溺水命危 19:242020/09/21 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義分局蔡姓刑警在宜蘭溺水，晚間7時轉院到陽明大學附設醫院搶救中。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警察局信義分局今天（21日）在宜蘭舉辦自強活動，但下午5時許傳出，蔡姓刑警在外澳沙灘落海溺水，岸巡、消防獲報後趕緊前往現場搶救，晚間7時蔡男已從礁溪杏和醫院轉院到陽明大學附設醫院，現仍在醫院搶救中。 (中時 ) #醫院 #溺水 #活動 #刑警 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》萬豪旗下9飯店聯手 祭多重優惠搶國旅商機 16:482020/09/21 財經 竹縣10月展開 秋遊星夜季活動 15:102020/09/21 寶島 醫院司機接送洗腎病人未固定輪椅 車輛轉彎摔死患者被起訴 16:572020/09/21 社會 恩愛夫妻變調 55歲男早發性失智疑妻出軌 15:292020/09/21 生活 78歲老翁駕車撞進加油站 意識清楚送醫治療 16:412020/09/21 社會 醒吾科大學生傳福氣 「口福祭」林口老街湧人潮 11:262020/09/21 新消息 台船響應潔淨海洋與守護生命風潮 舉辦大淨灘活動 18:032020/09/21 生活 NBA》替豪斯說情 杜蘭特：3個月沒活動難免 12:102020/09/21 體育 美軍跨8千公里模擬奪島 顯然是衝大陸的南海活動 16:382020/09/21 國際 新北捷運聯開案第二案 捷運景平站共構宅預計2024年啟用 12:202020/09/21 生活 社會熱門新聞 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 高中女廁上演四腳獸 嗯嗯啊啊被狼師全錄下 下場曝 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 高大成921地震驗百遺體 憶21年前挺進災區驚見「混屍」 - 社會 真的挫屎！信義潑屎哥下場出爐 恐被罰6000元加1小時講習 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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