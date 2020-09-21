今年苗栗音樂佳餚節將於10月1日登場，適逢中秋佳節，邀請民眾一起來苗栗，聽音樂、吃美食、遊美景。（何冠嫻攝）

苗栗音樂佳餚節將登場，許莉潔將獻唱陪過中秋。（何冠嫻攝）

苗栗音樂佳餚節將登場，張語噥將獻唱陪過中秋。（何冠嫻攝）

今年苗栗音樂佳餚節將於中秋連續假期登場，邀請多位實力派歌手輪番獻唱，21日苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人啟動音樂佳餚節，邀請民眾一起來苗栗，聽音樂、吃美食、遊美景。

苗栗音樂佳餚節今年邁入第4屆，在苗栗縣觀光協會等民間團體及各業者的努力下，成為縣內年度盛會。徐耀昌等人為音樂佳餚節揭開序幕，新生代實力歌手許莉潔、張語噥現場帶來精彩演唱為活動暖身，台下觀眾聽得如癡如醉。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，今年音樂佳餚節逢中秋節連假，表演節目精彩，白天有在地社區、學校、街頭藝人表演，晚上則有眾多新生代實力派歌手及團體勁歌熱舞，邀請到許莉潔、婁峻碩、李友廷、草屯囝仔、邱振哲、張語噥、廖文強、許淨淳、RED芮德等，以及本土天團陳昇＆新寶島康樂隊，帶來熱鬧精彩的音樂饗宴，讓遊客不虛此行。

徐耀昌表示，苗栗擁有優美的自然景觀、多元的文化及農特產品，音樂佳餚節吸引全台遊客造訪苗栗，享受浪漫台三線、雙慢城、木雕、陶藝等深度旅遊體驗外，也要帶回18鄉鎮市的優質農特產品。

文觀局指出，「Fun 遊苗栗，好禮大放送」住宿抽好禮及安心旅遊補助方案仍熱烈進行中，邀請遊客在美食佳餚節舉辦期間，安排2天1夜或3天2夜的苗栗小旅行，就有機會抽中百萬名車等多項好禮。

(中時 )