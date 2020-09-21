針對第四季投資展望，中租投顧看好股票投資，但債券基金依然是資產配置重點，因此，中租基金平台在10月底前要辦「益」fun券活動。中租投顧表示，凡於在10月底於中租基金平台申購配息型基金累積滿額，即可獲得「定期定額終身0手續費」優惠券乙張。中租投顧副總經理蘇皓毅表示，目前90％的成熟國家政府債利率已經不到1％，投資級債整體利率也來到史上新低1.96％。相較於全球股市，低風險債種已被市場流動性追捧到相對昂貴的水準。而S&P500指數的股票風險溢酬（股市盈利率減去公債利率）較40年來的平均值便宜一倍標準差，便宜度接近歐債危機時期。此外，高達79％的S&P500企業股利率高於美十年債利率，不但高於金融風暴肆虐時的50％，更向上創下紀錄新高，在目前低利率環境下，股市的收益將被突顯關注。

基於資產配置觀點債券商品仍不可缺席，蘇皓毅指出，若以現階段5.5％的水準進場高收益債，後續十年年化報酬率即約為5.5％，建議依照個人理財需求，配置不同類型的債券標的。在目前存款利息近乎零的環境，提供年化報酬5％左右的高收益債或新興市場債相對來說是不錯的選擇。

市面上具配息的基金類型豐富，除了國人熟知債券基金外，股票型基金、平衡型基金及多重資產基金也會提供配息級別．投資人的選擇可更多元。中租投顧副總經理蘇皓毅建議投資人依照自己的風險屬性，選擇適合配息型基金，為自己創造穩定的現金流。

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