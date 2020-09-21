新北市府21日於蘆洲區公所策畫閉門會議「擘劃北台三蘆新核心」，邀請在地議員、立委參加，討論備受關注的程序爭議的三項開發案：三重果菜市場都更案、新北大二行政中心，以及蘆洲南北側都市計畫；據了解，侯友宜承諾會和居民溝通，但三重果菜市場移到蘆洲南北側計畫「勢在必行」。

「擘劃北台三蘆新核心」閉門會議出席人員包含新北市長侯友宜、各局處首長、三蘆議員、板橋區議員周勝考、立委林淑芬都出席，過程保密到家，與會人士透露，是為未來開發案民眾反彈部分打預防針。

據了解，會中在地多位議員、立委強調不願鄰避設施「三重果菜市場」到蘆洲南北側開發，也希望未來的蘆洲捷運務必採取地下化；侯友宜承諾會和地方居民好好溝通並舉辦說明會，但蘆洲南北側、三重果菜市場開發勢在必行。

會中計畫提及，市府將投入1200億開發三蘆，而目前位於三重精華地段的三重果菜市場則將朝「商業複合形式」開發，規畫成五棟大樓分別為：商辦（零售市場）、漁會大樓、住宅大樓Ａ（旅館）、住商大樓Ｂ（百貨商場）。

蘆洲南北側將興建11層樓的銀河灣「新北未來城」；一到三樓將移入鄰避設施三重果菜市場，導入智能管理成為「智能批發市場」；四樓為國際會議餐廳；五、六樓未來科技教育館；七、八樓為AI智能主題樂園；10樓為未來影城；11樓為空中漫步道。

蘆洲南北側考慮清晨市場以及大型車輛將駛入「新北未來城」，市府規畫設置立體匝道讓大型車輛和一般車輛分隔，並已規畫蘆社大橋、新增捷運F04站以及新增近5000格汽機車位。

位於捷運先嗇宮站旁新北第二行政中心也已規畫成功，將移入警察局（情資整合中心）、環保局、衛生局等機關，約可容納3000人，也計畫進駐幼兒園、運休中心等。

(中時 )