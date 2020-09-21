2022台北市長選舉各政黨會推派誰出戰，近期成為政壇熱門話題，今媒體公布的最新民調指出，羅智強對上民進黨陳時中的民調是30%vs46%，差距16%，資深媒體人韋安直指，將陳時中拉下神壇，羅智強有很大功勞，並稱他是2022最大黑馬。而羅智強也對此發表看法。

韋安今(21日)在臉書上指出，據《TVBS民調》今公布2022台北市長民調，國民黨蔣萬安50%，民進黨陳時中37%，而陳掉的這麼快，一半以上是羅智強的功勞。並直指羅智強就是2022最大的「黑馬」。

而羅智強今也在臉書發文，回應自己的民調變化，他指出，一周前，《Ettoday新聞雲》公布民調，他和陳時中的民調比例是28.5% vs 48.3%差距19.8%，若再和今天21日《TVBS民調》相較，他和陳時中的民調是30% vs 46%，差距16%，一周縮小了3.8%。

而若和基隆市長林右昌相較，《Ettoday新聞雲》一周前公布民調，他和林右昌的民調是31.5% vs 29.2%，羅僅領先 2.3%。而今天21日《TVBS民調》公布結果，羅智強和林右昌的民調是36% vs 29% 差距達到7%，比一週前的民調擴大了4.7%。

羅智強表示，他相信，民進黨在開放萊豬的蠻橫獨斷，民眾的怨氣，的確是反映在民調的數字上，維護人民的健康安全，更是每一位政治人物的天職跟使命。他也藉此機會宣傳國民黨「食安公投」，呼籲每一位好朋友，都一起來反萊豬。

羅志強更強調，他也希望有心角逐台北市長的陳時中部長，能夠懸崖勒馬，不要再用防疫所累積的公信力，去背書傷害人民健康的瘦肉精。

(中時新聞網)