400元的精緻座席（原價1200元）和200元的野餐座席，可以品嚐南投在地糕點如白雪酥、狀元糕、蔥軋餅等美食。（黃立杰攝）

南投縣衛生局今年結合觀光處，於中秋節10月1日在南投縣立體育場，盛大舉辦無菸音樂會及南投巧克力咖啡節賞月活動，衛生局除邀請長榮交響樂團，於晚上7時在殷正洋、方宥心的美妙歌聲中共同演出外，首次結合巧克力和咖啡野餐，在樂音中品嚐點心及啜飲咖啡，享受浪漫的中秋夜晚。

南投縣政府衛生局為提倡營造清新無菸環境，及鼓勵民眾走出戶外，藉由藝文活動及健康飲食情境轉移，遠離菸品、電子煙、新興菸品等成癮物質危害，共同營造健康百分百的目標，於中秋節舉辦交響音樂會。

現場分別有400元的精緻座席（原價1200元）和200元的野餐座席，除了可以品嘗到南投在地精緻巧克力和咖啡外，還有南投在地糕點如白雪酥、狀元糕、蔥軋餅等搭配。因為音樂會席次有限，歡迎民眾事先上網報名，當日也歡迎未能事先報名的民眾，於防疫期間戴上口罩於指定座位區外踴躍參加。

2020年南投巧克力咖啡節賞月音樂會報名方式：前往指定KKTIX售票平台進行線上報名，選擇活動坐席、組數，並完成繳費，即報名成功。未能事先報名之民眾，也歡迎於防疫期間戴上口罩於指定座位區外踴躍參加。

售票網址：https：／／chocooffee2020.kktix.cc／events／nantou

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