環保署21日進行中油第三座液化天然氣接收站工作船擱淺因應作為第二次審查，由於工作船在今年3月因海象改變造成擱淺，由於當地可能存在藻礁，環評會議要求必須要有補救作為，經過會議討論後，要求中油提出意見並在10月31日前完成補件再審。

由於中油正在桃園進行國內第三座天然氣接收站的建設工程，不過在今年3月28日作業時，工作船因為海象變化等因素，工作船斷錨擱淺於大潭藻礁，造成約0.58公頃傷害，深度達30公分。事後調查報告指出，藻礁受損範圍內有5個區域20點位，其中11個點位有發現柴山多杯孔珊瑚。

經過2個小時的會議討論，最後環委要求補充藻礁生態環境風險評估分析及因應對策，整合納入調整後海事施工安全防護強化措施。環評委員說，雖然之前環評有相關環境對策，但此次是破壞後因應及復育，因此仍要求中油具體承諾，必須在10月底前補充修正相關計畫後，資料補送進來後再審。

(工商 )