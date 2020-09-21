雙語教育正夯！新北力推2030雙語城，汐止區樟樹國際實中與三重區二重國中、淡水區淡水國中3校組成雙語策略聯盟，共同進行英語教師和各領域教師協同教，教育局長張明文21日現場示範雙語課程，更首度將課程融入AR擴增實境，讓學生能用科技在校園的雙語情境學習，英文就在生活裡！

汐止區樟樹國際實中設置校園擬真英語學習情境，拓展AR數位科技教材資源融入學校雙語課程，學生只要戴上AR眼鏡就能立體化感受到英文版校園雙語課程，學生們對AR超感興趣，學校成功帶動科技英語學習情境。

教育局長張明文表示，學生透過真實體驗進入到語言世界，新北市各級學校研發有效雙語教學模式、教材、評量和科技融入教學等項目，創造真實情境的學習機會，共同提升學生雙語學習動機和成效。

教育局表示，新北力推雙語教育，30所國中也於明年度起，開設每週6堂的外師與中師活動藝能課程雙語協同教學，提升學生學習之豐富度與趣味性，期待創造雙語學習情境，讓雙語學習培育新北未來人才，打造2030新北雙語城。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，雙語課程對授課老師而言是全新的挑戰，除了要重新檢視過往以全中文教學的內容、了解學生的對科目的知識和英文程度之外，也要和英文科教師合作，規劃設計適合以英語進行的教學內容、英文媒材、英文學習單和活動方式。

樟樹國際實中學生蔡詠翔說，雙語課程需要常常開口練習，我慢慢不再害怕英文，課堂中我們常常要和外國的學生、教師做線上視訊交流，同時也了解到各國文化和民俗風情，大家一起開口說英文，開口說英語不再是難事了。

(中時 )