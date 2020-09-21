侯彥西、莫允雯出席三立金鐘入圍分享會。（三立提供）

三立電視承辦的「第55屆電視金鐘獎」頒獎典禮將於本週六(26日)於國父紀念館舉辦。莫允雯、侯彥西以《用九柑仔店》入圍本屆金鐘獎女主角獎及男配角獎，兩人21日出席三立金鐘入圍分享會，16歲就出道、已入行15年的侯彥西今年是第二度入圍，他不諱言自己為這部戲的「兩金」一角投入許多心力，並刻意增胖10公斤，很希望這次能拿獎被肯定，進一步提升「知名度」，因為他兩、三年前曾試鏡一部電影，雖然跟導演聊得很愉快，最後卻因被資方嫌「沒知名度」而錯失機會。

侯彥西坦言，他是直到去年才開始有了存款，經常兩三個月才有一個零星的工作，最久曾長達半年沒工作、沒收入，需要跟朋友借錢過日，一天靠100元度過三餐，最常在便利買饅頭吃，或買關東煮狂喝湯喝到飽，但因為家裡還是需要用錢，所以大約四、五年前，在從事保險業的叔叔建議下，他一度想放棄演藝工作轉行做保險，卻因沒考上壽險證照，又臨時接到去大陸拍戲的工作機會，回台後入圍金鐘，《樓下的房客》又上映，他才斷了轉行念頭，決定繼續堅持。

莫允雯一聽也說，她今年初開始也失業長達半年，因為疫情導致完全零工作、零收入，「我是想要去賣房子了」，她直言以前的自己在工作上太幸運，幸運到不知道那是幸運，還以為是常態，總覺得努力就會有工作、錢就會來了，也永遠會有下一部戲，明天一定會賺更多，所以辛苦工作後就要花錢買東西犒賞自己，但2020年她改變了很多生活與工作態度和角度，「其實你永遠不知道會不會有下一部戲！存錢是為自己的人生負責，當個負責任的大人」。她這幾年已經比較會存錢，要花錢都要想很久，以前看到喜歡就買、還會多買來送家人好友，她笑指著保溫瓶說：「這個保溫瓶900多元，我想了兩星期才買，因為覺得不要浪費！而且我已經超過半年沒買衣服了！」

侯彥西坦言現在收入有比較穩定了，去年開始還能存到錢，最近在三立八點華劇《我的青春沒在怕》飾演徐開宇，角色討喜頗受觀眾喜歡，常被路人認出來，他說有固定收入很不錯，現在的自己還沒有本錢挑劇本，只要有人找他拍戲就很知足，「先求有再求好！」

也因為最近都在忙拍《我的青春沒在怕》，侯彥西說他至今連金鐘戰袍都還沒有時間找，莫允雯一聽覺得不可思議，比他還緊張，直嚷要幫他找禮服、當他的造型師，因為他們將與獲頒終身貢獻獎的資深演員林義雄一起走紅毯。莫允雯透露當天珠寶飾品都已商借好，笑說會把一棟房子戴在身上，配合禮服必須穿上15公分高的高跟鞋，168公分高的她屆時就有183公分高，她對身高176公分侯彥西開玩笑說：「我會幫你找增高鞋墊的。」

(中時 )