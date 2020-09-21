蘆洲區南北側農業區開發案蓄勢待發，在地300棵老樹成為重要議題，據市府認定，樹幹直徑60分以上可保留，新北市議員李翁月娥與文史工作者楊蓮福21日和相關市府會勘，農業局表示，直徑90公分老樹可原地保存，其他直徑60公分以上老樹會和其他局處協調移到古蹟枕頭北古厝內。

新北市蘆洲區近年地方發展需求急增，南北側仍違章工廠林立，城鄉局啟動「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討」，畫設住宅、商業、產業專用區、醫療、市場等用地，同時改善當地交通路網，後續提送內政部都市計畫委員會審議，南北側農業區老樹去留問題箭在弦上。

深耕在地文史多年的楊蓮福表示，蘆洲南北側200甲土地有300棵珍貴老樹，其中包含了櫸樹、楊桃樹、小葉欖仁以及大型樟、榕樹等，蘆洲南北側開發在即，他希望珍貴樹木能夠安全移植，讓蘆洲成為會呼吸的城市。

李翁月娥表示，楊蓮福為保護樹木出動學生無償田野調查，他在三民路上發現罕見直徑1.5米大榕樹，此外居民張天賜住所也有四棵珍貴大樹，楊蓮福預計投入一年時間整合樹木田野調查，協調過程常遇到跨局處問題，盼綠樹移植計畫能有單一窗口。

農業局回應，區域內直徑90公分老樹可原地保存，直徑60公分以下老樹若無法保留，移植時要依新北市樹木保護自治條例提送移植計畫書，經審查通過方可移植，移植地點的部分，建議就近移植到公共開放空間，如公園、綠地，維護新北市綠色資源。

(中時 )