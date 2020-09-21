第75屆聯合國大會明日在紐約聯合國總部拉開序幕。193個會員國、2個觀察員國、歐盟領導人等將透過預先錄制的影片，針對國際重大議題表達立場。外界預期，國際合作抗疫、全球停火、伊朗核協議、中國方案等重要議題將成為本次聯大的焦點，值得持續觀察。

全球都被新冠疫情的陰影籠罩，這也可能導致全球經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退。聯合國秘書長古特雷斯表示，疫情是全球現今最大的安全威脅，因此本屆聯大的優先要務就是「共同抗疫」。各國如何合作推動疫苗研發、生産，如何在控制疫情後支持經濟復甦，哪些抗疫經驗值得借鑑，都將成為焦點。值得注意的是，聯合國本月稍早才以169票贊成、2票反對通過1項抗疫決議案，美國和以色列反對該案，主要是因其內容肯定世界衛生組織（WHO）的領導地位。

古特雷斯先前也呼籲，全球交戰各方年內應暫時停火，團結抗疫，但未獲太多回應。事實上，敘利亞消息人士20日表示，俄羅斯戰機當天轟炸反對派控制的西北部地區，這是近6個月前土耳其和俄羅斯達成停火協定後，最大規模的空襲。

聯合國通過的決議也呼籲「緊急移除不公平障礙」，以利各國取得抗疫物資。所謂障礙指的是「制裁措施」。美國國務卿蓬佩奧19日宣布，將片面恢復武器禁運等聯合國所有對伊朗的制裁，雖然多數國家都認為美方行為不合法，就連英國、法國和德國等美國傳統盟友也明確表示反對，但美國可能更強勢逼迫盟國配合，甚至可能連帶制裁不配合的國家。

本屆聯大主題是「我們想要的未來與我們需要的聯合國：重新確認我們對多邊主義的共同承諾，透過有效多邊行動對抗新冠疫情」。雖然美國總統川普預告，他不會親自前往聯大現場發表演說，但俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平等都會透過視訊發表演說。

陸媒報導，習近平將強調，國際社會應以應對疫情為出發點，凝聚共識，共同構建「人類命運共同體」，他也會呼籲各國堅持多邊主義、反對單邊制裁、協助中國發展、落實巴黎氣候協議等。大陸如何應對現有問題的方案與行動，也讓國際社會拭目以待。

(中時 )