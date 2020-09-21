「中和圓通禪寺至烘爐地登山觀光步道修繕工程」今舉行完工啟用典禮。（中和區公所提供）

「中和圓通禪寺至烘爐地登山觀光步道修繕工程」今（21）日完工啟用，啟用典禮由中和區長賴俊達主持，華夏科技大學、經濟部中央地質調查所、烘爐地南山福德宮、中和區議員張志豪、金瑞龍、陳錦錠及多位里長與上百位民眾到場參加，一同歡慶登山步道啟用。

修繕工程以生態工法針對登山步道沿線地坪、涼亭及階梯塑木板進行改善，另於登頂涼亭處增加觀景平台，讓民眾可遠眺台北盆地，工程經費為600萬元，將嘉惠中和區、永和區、板橋區、土城區、新店區及大台北地區往來南山福德宮香客近170萬市民。

賴俊達表示，烘爐地至圓通禪寺登山觀光步道連結中和區、新店區及土城區，其中烘爐塞山在小百岳中排名16，標高302公尺，廣受登山客喜好。公所與華夏科技大學簽署合作交流備忘錄，也積極與中央地質調查所接觸，除推廣維護南勢角山自然步道外，也安排地質探勘及規畫步道重建等工作，讓民眾進一步認識南勢角之美。

(中時 )